Nemrut Dağı'nda turistlere tipi ve sis engeli

Nemrut Dağı
'nda turistlere tipi ve sis engeliBeyaza bürünen Nemrut Dağı'nda etkili olan tipi ve yoğun sis nedeniyle turistler zirveden tahliye edildiServis araçları ilerleyemedikleri için turistler yürüdü
ADIYAMAN - Beyaza bürünmüş Nemrut Dağı zirvesine çıkan turistler etkili olan tipi ve yoğun sis nedeniyle görevliler can güvenliği nedeniyle zirveden indirildi. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na kar yağdı. Nemrut Dağı zirvesinde bulunan devasa heykelleri görmek, güneşin en güzel doğup battığı yer olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nda gün batımını izlemek isteyen turistler kar engeline takıldı.Zirvenin yakınlarına kadar araçlarla gelen ve daha sonra zirveye doğru tırmanan yerli turist kafilesi kara rağmen yukarı çıkarak, zirvede ki heykellere ulaştı. Heykellere hayran kalan ve fotoğrafını çeken turistlerin bu sevinçleri uzun sürmedi.Daha önce var olan fakat fazla etkili olmayan yoğun sis ve tipi biranda etkisini arttırdı. Daha önceki yıllarda turistlerin yaşadıkları mağduriyet yaşanmasın diye görevliler turistleri zirveden inmeleri gerektiğini söyledi.Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Tuncay Köse ve Ahmet Doğan
, turistleri can güvenliği için zirveden güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Kar
yağışının sürmesi nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken servis araçlarına zincir takılırken, turistlerin bur kısmı araçlar çıkamayınca araçların yanına kadar yürüdü.
Kar,Nemrut Dağı
15 Kasım 2018 Perşembe 10:30