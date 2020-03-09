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Nemrut Dağı yolu açıldı

Dünya'nın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nın karla kaplı yolu 6 gün süren çalışmanın sonunda açıldı.

09.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:18
Nemrut Dağı yolu açıldı
Dünya'nın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nın karla kaplı yolu 6 gün süren çalışmanın sonunda açıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor. 2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı zirvesine yerli ve yabancı turistlerin ulaşım sağlaması için Karayolları ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Karayolları ekipleri karla kaplı yaklaşık 6 kilometrelik yolu 6 gün içerisinde kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, yolların açılmasıyla birlikte Nemrut Dağı'nda ki görevli personelin görevine döndüğünü, yerli ve yabancı turistleri bundan sonra ziyarete gelebileceklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Nemrut Dağı, Güncel
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