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Nemrut, sonbahar renklerine büründü

BİTLİS il sınırları içerisinde bulunan ve bir doğa harikası olan Nemrut Krater Dağı sonbahar ayları ile birlikte renk cümbüşüne büründü.

05.10.2019 10:55Nemrut, sonbahar renklerine büründü
BİTLİS il sınırları içerisinde bulunan ve bir doğa harikası olan Nemrut Krater Dağı sonbahar ayları ile birlikte renk cümbüşüne büründü. Pastel renklerin ağır bastığı Nemrut'a gelenler doğal güzelliği fotoğraflarken, manzaranın tadını çıkarıyor.
Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Sonbahar ayları ile birlikte sadece Nemrut'ta yetişen 'Huş' ağaçları pastel renklere bürünürken, ziyaretçiler de bu manzaranın tadını çıkarılıyor. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçi ağırlayan Nemrut, soğuk ve sıcak gölleri, buz ve buhar bacaları ile muhteşem bir görüntü sergiliyor. Havaların soğuması ile birlikte son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut'un gün batımını görüntülemek isteyenler de bölgeye akın ediyor.
İlk kez bölgeye geldiğini ve manzaradan etkilendiğini söyleyen emekli öğretim görevlisi Hüseyin Munyar, "Bölgeye ilk kez geliyorum. Gerçekten doğasıyla çok güzel bir yer. Herkesin gelip mutlaka görmesi lazım. Öğrencilerime her zaman söylerdim, sadece Batı ile sınırlı kalmayın. 'Gidin Anadolu'yu gezin. Anadolu'da gezilecek ve görülecek çok yer var.' Türkiye bir mozaik. Bu mozaiği yan yana getirip yaşayın. Burada biz o mozaiği gördük. Buraya geldiğimiz arkadaşlarımızda bu bölgeyi gezerken çok mutlu oldular" dedi.
Bölgeyi gezmeye gelenlerden Nuray Saral ise "Burası çok harika bir yer. 5 günlük bir gezi kapsamında buraya geldik. Bu geziler sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu çok sevdik. Gerçekten tekrar tekrar gelmek ve görmek istediğim yerler. Oturduğumuz yerde ve dinlediğimiz haberlerden dolayı birtakım soğukluklar yaşıyorsunuz. Ama gelip gördükten sonra fikirleriniz değişiyor. Çok güzel bir ortam" dedi.



Van Gölü, Bitlis, Nemrut, Güncel

Kaynak: DHA

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