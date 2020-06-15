Nemrut'ta hafta sonu yoğunluğu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

15.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:01
Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor.
Yurt içinden ve dışından binlerce ziyaretçi ağırlayan Nemrut Dağı ile soğuk ve sıcak gölleri, buz ve buhar bacaları ile adeta muhteşem bir görüntü sergiliyor.
Hafta sonunu değerlendirmek için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar ise, aileleri ile birlikte doğa ile iç içe güzel günün tadını çıkartıyor. Ziyaretçilerin bazıları kamp kurarken, bazıları sahil şeridinde veya ormanlık alanda tur atıyor, bazıları da piknik yapıyor. Nemrut’ta hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Tatvan, Bitlis, Nemrut, Güncel, Haber

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