Nemrut'ta hem doğa yürüyüşü yaptılar, hem de karlı pekmez yediler

Nemrut'ta hem doğa yürüyüşü yaptılar, hem de karlı pekmez yedilerBİTLİS'te doğaseverler, merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve yer yer karlı olan Nemrut Krater Dağı'na, doğa yürüyüşü düzenledi.

29.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:57
Nemrut'ta hem doğa yürüyüşü yaptılar, hem de karlı pekmez yediler
BİTLİS'te doğaseverler, merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve yer yer karlı olan Nemrut Krater Dağı'na, doğa yürüyüşü düzenledi. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Krater Dağı'na yürüyüş yapan doğaseverler, mola verdikleri bölgelerde pekmezli kar yemenin zevkini yaşadı.
Türkiye'nin bir çok bölgesinde hava sıcaklıkları 35 derecinin üzerine çıkarken, Bitlis'te kar manzaralarına rastlamak mümkün. Bir grup doğasever de karlı bölgelerde yürüyüş yapmak için Bitlis ile Tatvan ilçesi arasında kalan Nemrut Krater Dağı'na doğa yürüyüşü düzenledi. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Dağı'na trmanan doğaseverler, kar üstünde verdikleri molalarda yanlarında getirdikleri pekmezi karla birleştirip, bölgede 'karsambaç' denilen karışımı yiyerek doğanın tadını çıkardı.
Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, 100-150 kişi ile yapmayı planladıkları doğa yürüyüşünü koronavirüs nedeniyle 7 kişi ile yaptıklarını söyledi. Nemrut yürüyüyüşünü geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Koronaviris nedeniyle yürüyüşümüzü sınırlı sayıda kişi ile yaptık. Ayrıca tam kıvama gelmiş olan karlı pekmez yemenin zevkini yaşıyıp, sporumuzu yaptık. Yılın her ayı farklı güzellikler sunan Nemrut'u herkesin görmesini istiyoruz. Nemrut'ta Haziran ayının sonlarına kadar kar bitmez. Aynı zaman Adilcevaz'da bulunan Süphan Dağı ise sürekli karlı "dedi.
Kulüp üyelerinden Fahriye Levent ise, yürüyüş boyunca büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Yanımızda getirdiğimiz pekmezle karı birleştirip yedik. Bunu her yıl yapıyoruz. Ama bu sene koronavirüsten dolayı biraz geç kaldık. Bütün doğaseverleri de bölgeye bekliyoruz" diye konuştu. Nemrut’ta hem doğa yürüyüşü yaptılar, hem de karlı pekmez yediler

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Bitlis, Nemrut, Güncel, Haber

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