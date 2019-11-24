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Nemrut'taki yavru ayılara ziyaretçi ilgisi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde temiz havası ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Nemrut Dağı ve krater gölüne gelen vatandaşlar, bölgedeki yavru boz ayılara yiyecek veriyor, fotoğraf çektiriyor.

24.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:26Nemrut'taki yavru ayılara ziyaretçi ilgisi
'in ilçesinde temiz havası ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Dağı ve krater gölüne gelen vatandaşlar, bölgedeki yavru boz ayılara yiyecek veriyor, fotoğraf çektiriyor.
Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü Nemrut, sonbaharda büründüğü "hazan" renkleri ve muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacalarının yanı insanlara yakınlık gösteren yavru ayılarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Bölgenin güzelliklerine tanıklık etmek için Nemrut Krater Gölü'ne giden yüzlerce ziyaretçi, burada yaşayan sevimli yavru ayıları da elleriyle besleyerek fotoğraf çektiriyor.
Krater Gölü kenarında ziyaretçileri karşılayan boz ayılar, sempatik tavırları, sakin halleriyle bölgeye olan ilginin artmasını sağlıyor.
Türk Kızılayı Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, ilçedeki basın mensuplarıyla gölün bulunduğu alana gelerek yavru ayıları görme imkanı bulduklarını söyledi.
Annelerini kaybeden ve hayata tutunan yavru ayıların korunması gerektiğini belirten Taşar, şöyle konuştu:
"Bölgeye ziyarete gelen vatandaşlar bu yavrulara yoğun ilgi gösteriyor. Bu hayvanların korunması gerekiyor. Doğadaki vahşi hayvanların insanlar tarafından ne kadar çok sevildiğine şahit olduk. Onlara dokunmadıkça ve incitmedikçe, zararsız olduklarını söyleyebiliriz. Bu hayvanlar yiyeceğe koşuyor, zarar vermiyor. Bugün farkındalık oluşturmak, hayvanların da sevgiye ve yiyeceğe ihtiyaç duyduğunu göstermek için buraya geldik. Dünyada eşi benzeri olmayan güzelliklere sahip. Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülmüş doğa harikası bir yerdir. İnsanları, yerli ve yabancı turistleri buraya davet ediyoruz."

Bitlis, Tatvan, Nemrut, Güncel

Kaynak: AA

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