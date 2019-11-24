Haberler » Güncel » Nemrut'taki yavru ayılara ziyaretçi ilgisi - Haber

Nemrut'taki yavru ayılara ziyaretçi ilgisi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde temiz havası ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Nemrut Dağı ve krater gölüne gelen vatandaşlar, bölgedeki yavru boz ayılara yiyecek veriyor, fotoğraf çektiriyor.

24.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:07
'in ilçesinde temiz havası ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Dağı ve krater gölüne gelen vatandaşlar, bölgedeki yavru boz ayılara yiyecek veriyor, fotoğraf çektiriyor.
Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü Nemrut, sonbaharda büründüğü "hazan" renkleri ve muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacalarının yanı insanlara yakınlık gösteren yavru ayılarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Bölgenin güzelliklerine tanıklık etmek için Nemrut Krater Gölü'ne giden yüzlerce ziyaretçi, burada yaşayan sevimli yavru ayıları da elleriyle besleyerek fotoğraf çektiriyor.
Krater Gölü kenarında ziyaretçileri karşılayan boz ayılar, sempatik tavırları, sakin halleriyle bölgeye olan ilginin artmasını sağlıyor.
Türk Kızılayı Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, ilçedeki basın mensuplarıyla gölün bulunduğu alana gelerek yavru ayıları görme imkanı bulduklarını söyledi.
Annelerini kaybeden ve hayata tutunan yavru ayıların korunması gerektiğini belirten Taşar, şöyle konuştu:
"Bölgeye ziyarete gelen vatandaşlar bu yavrulara yoğun ilgi gösteriyor. Bu hayvanların korunması gerekiyor. Doğadaki vahşi hayvanların insanlar tarafından ne kadar çok sevildiğine şahit olduk. Onlara dokunmadıkça ve incitmedikçe, zararsız olduklarını söyleyebiliriz. Bu hayvanlar yiyeceğe koşuyor, zarar vermiyor. Bugün farkındalık oluşturmak, hayvanların da sevgiye ve yiyeceğe ihtiyaç duyduğunu göstermek için buraya geldik. Dünyada eşi benzeri olmayan güzelliklere sahip. Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülmüş doğa harikası bir yerdir. İnsanları, yerli ve yabancı turistleri buraya davet ediyoruz."
Nemrut'taki yavru ayılara ziyaretçi ilgisi

Bitlis, Tatvan, Nemrut, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:25 Adana emniyetinden helikopter destekli uygulama (2)
18:22 Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı
18:22 Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı
18:21 Sivas Valisi Ayhan şehit öğretmenin kabrini ziyaret etti
18:21 İzmir binali yıldırım izmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
17:23 AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı
17:10 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
14:49 Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
24.11.2019 18:26:19