28.06.2019 19:31
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Nemrut Yolu tek şerit ile sağlanıyor

Nemrut Yolu tek şerit ile sağlanıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda aylardır ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman 'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda aylardır ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kış aylarında etkili olan aşırı yağış nedeniyle çöken yolda meydana gelen çatlaklar nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanıyor. Aylardır tek güzergahlı yolu kullanan sürücüler, bu yolun daha öncede çöktüğünü vurguladılar.

Karayollarının burada kalıcı bir çözüm alması gerektiğini söyleyen sürücüler, aynı zamanda bu yolun Nemrut Dağı'na giden yol olduğunu belirterek, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na aylardır ulaşımın tek şeritten sağlandığını söylediler.

Nemrut Dağı yolunun aylardır tek şerit olduğunu dile getiren Turizmci Ömer Kuşçu, "Ülkemizde güneşin doğuşu be batışının en iyi izlendiği yerlerin başında gelen Nemrut Dağı'na bu günlerde turist akını yaşanıyor. Ancak Nemrut Dağı'na ulaşımın sağlandığı Kahta-Cendere Nemrut yolunda kış aylarında meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım hala tek şeritte sağlanıyor. Aylardır bu şekilde olan bu yolun hala tamir edilmemesi ilimize gelen yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor. Yetkililerin bu konuda biran önce bir çözüm bulmalarını beliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman , Nemrut Dağı , Nemrut , Güncel

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