29 Kasım 2018, 23:25
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Nenad Bjelica: "Grupta Birinci Olduğumuz İçin Mutluyum"

Nenad Bjelica: "Grupta Birinci Olduğumuz İçin Mutluyum"

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, grupta birinci oldukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, grupta birinci oldukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "UEFA Avrupa Ligi'nde birinci olduğumuz için çok mutluyum. 5 maçta 13 puan aldık. İkinci yarı çok daha iyi oynadık fakat galip gelemedik. Skordan memnunuz" diye konuştu. - İSTANBUL Hırvatistan,Avrupa,Dinamo Zagreb
29 Kasım 2018 Perşembe 23:25



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