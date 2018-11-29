Nenad Bjelica: "Tek Bir Amacımız Var O da Galibiyet"

Dinamo Zagreb
Teknik Direktörü Nenad Bjelica, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu'nda yarın oynayacakları Fenerbahçe
maçına ilişkin, "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik." dedi. Ülker Stadı
'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Bjelica, üst turu garantileyerek İstanbul
'a geldiklerini söyledi.
Karşılaşmaya en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını anlatan Bjelica, "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik. Galibiyet almak için yarın akşam sahada olacağız. Biz her zaman en güçlü takımımızla lig veya Avrupa ayırt etmeden yola çıkıyoruz. Her daim 3 puan için oynuyoruz. Tek bir amacımız var o da galibiyet." ifadelerini kullandı.
Dinamo Zagreb,Fenerbahçe,Avrupa
29 Kasım 2018 Perşembe 00:27