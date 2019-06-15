15.06.2019 19:37
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Nenad Laloviç: Türk güreşi emin ellerde

Nenad Laloviç: Türk güreşi emin ellerde

DHADünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Laloviç İstanbul'a geldi.

İSTANBUL-DHA

Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Laloviç İstanbul'a geldi.
LALOVIC: TÜRK GÜREŞİ EMİN ELLERDE
Türk güreşinin son Avrupa şampiyonasına damga  vurduğunu belirten UWW başkanı Laloviç, "Artık Türk güreşi sizinle yeniden eski günlerine kavuştu. Göreve geldiğiniz günden bu yana başarılarınız sürekli artıyor. Türk güreşinin bu çıkışı bizleri de mutlu ediyor. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki, Türk güreşi emin ellerde. Sizleri gönülden kutluyorum" dedi.
UWW başkanı Nenad Laloviç ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın daha sonra Türk ve dünya güreşinin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulundular.


Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Spor

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