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Nene Hatun Parkı'na öğrenci eli değdi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi çevre duyarlığına dikkat çekmek isteyen işitme engelli öğrencilerin farkındalık etkinliğine ortak oldu.

10.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:43Nene Hatun Parkı'na öğrenci eli değdi
'nın merkez İlçe Belediyesi çevre duyarlığına dikkat çekmek isteyen işitme engelli öğrencilerin farkındalık etkinliğine ortak oldu.

Avrupa'daki okullar arası iletişimi kurmak, iş birliği yaparak projeler geliştirmek amacıyla kurulan bir platform olan "E-Twinning Projesi" kapsamında, işitme engelli öğrenciler ile projeye üye olan okulların öğrencileri, çevre temizliği ve sokak hayvanlarını koruma etkinliği yaptı. Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ve Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile engelli öğrenciler, çevre kirliliği konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak için bir araya geldi. Selçuklu Belediyesi öğrencilerin bu anlamlı projesine tam destek verdi. Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet İnançlı ve bazı birim müdürlerinin katıldığı etkinliğe Dumlupınar Ahmet Haşhaş İlkokulu, Rebii Karatekin Ortaokulu, Vakıfbank İmam Hatip Ortaokulu ve Fetihkent İmam Hatip Orta Okulu da üye olarak destek verdi.

Etkinliğe katılarak öğrencilerin çevre duyarlılığına ortak olan Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İnançlı öğrencileri tebrik ederek bu davranışın herkese örnek teşkil edeceğini söyledi. Nene Hatun Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte çevre temizliği yapan öğrenciler parktaki evcil hayvanları da besledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik günün anısına çekilen toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - KONYA

Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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