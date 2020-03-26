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Nene Hatun'un torunları maske üretimi için seferber oldu

Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin cerrahi maske ihtiyacının karşılanması için Çorum Halk Eğitim Merkezinde bulunan tüm görevliler adeta seferber oldu.

26.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:38
Nene Hatun'un torunları maske üretimi için seferber oldu
Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin cerrahi maske ihtiyacının karşılanması için Çorum Halk Eğitim Merkezinde bulunan tüm görevliler adeta seferber oldu.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, öğretmenler ve kursiyerler evlerde maske üretimine başladı. İlk etapta üretimi yapılan 2 bin 750 adet maske Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim edilirken günlük 3 bin maske üretimi yapan kadınlar adeta arı gibi çalışıyor. Sterilize edilebilen kumaştan üretilen maskeler 3 kez kullanılabiliyor.

"60 bin maske üreteceğiz"

Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Kalınsazoğlu, dünyada ve ülkemizde hızla yayılan Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan İl Hıfzısıhha Meclisi toplantısı kararları doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Akşam Sanat Okulları ile birlikte maske üretimine başladıklarını açıkladı. Maskelerin malzemelerinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından karşılandığını dile getiren Kalınsazoğlu, "Maskelerimizin üretimleri usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimiz tarafından tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak evlerde yapılıyor. İlk etapta 2 bin 750 maskeyi teslim ettik ve bu maskeleri hastanemize teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de üretimlerimize devam edecek edeceğiz. 60 bin maske üreterek hastanemize teslim etmeyi planlıyoruz. Bu süreçte gönüllülük esasına göre çalışan öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Ülkemizin geçtiği bu zor süreçte biz de taşın altına elimizi koyduk. Bu doğrultuda 7/24 saat çalışan sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Maskelerimiz sterilize edilebilen kumaştan üretiliyor. Hastanemize teslim edildikten sonra maskeler sterilize edilecek. 3 kez kullanılabilecek maskeler özel bir kumaştan yapılıyor" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Hitit Üniversitesi, Erol Olçok, Çorum, Ekonomi

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