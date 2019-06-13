13.06.2019 22:18
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Neo-Nazi internet sitesi Müslüman komedyene tazminat ödeyecek

Neo-Nazi internet sitesi Müslüman komedyene tazminat ödeyecek

NEW ABD'de Müslüman komedyeni "terörizmle" suçlayan Neo-Nazi internet sayfası, 4,1 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

NEW ABD'de Müslüman komedyeni "terörizmle" suçlayan Neo-Nazi internet sayfası, 4,1 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, radyo programı yapan Müslüman komedyen Dean Obeidallah, Neo-Nazi yayınlarıyla bilinen "The Daily Stormer" adlı internet sitesinde 2017 Haziran'da yayımlanan bir makalede, İngiltere'de DEAŞ'ın yaptığı bir saldırının "elebaşı" olmakla suçlandı.
Olayın üzerine ölüm tehditleri aldığını belirten Obeidallah, sitenin kurucusu Andrew Anglin aleyhine kendisini "terörizmle" suçlayarak küçük düşürdüğü için dava açtı.
Ohio eyaletindeki yerel mahkeme, Anglin'in Obeidallah'a 4,1 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
Kaynak: AA
İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

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