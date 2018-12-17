Nepal, 4 Ayda 4 Milyon Dolar Turizm Geliri Elde Etti

Kaynak: İHA

Nepal'in turizmi, mali yılın ilk dört ayında yaklaşık 4 milyon ABD doları (460 milyon Nepal Rupisi) gelir elde etti.Nepal'de turizmden elde edilen gelir 4 ayda 4 milyon dolara ulaştı. Nepal Turizm Bakanlığı, Haziran ayı ortasında başlayan bu mali yılda turizmden 9,8 milyon ABD doları (1,13 milyar Nepal Rupisi) tahsil etme hedefi belirlemişti. Nepal Turizm Bakanlığı, mali yılın ilk çeyreğinde hedeflenen miktarın neredeyse yarısını topladı. Bakanlık, geçtiğimiz yıllarda, yabancı turist sayısının önemli ölçüde artmasıyla, gelirde önemli bir artış bekliyor.Nepal, 2020 yılında ise ülkeye iki milyondan fazla turist getirmeyi hedefliyor.(AA-NT-D)Kaynak: İHA - KATMANDU