Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı - Haberler

Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı

Nepal yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Çin ve Hindistan sınırını bir haftalığına kapatma kararı aldı.

22.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:22
Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı
Nepal yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Çin ve Hindistan sınırını bir haftalığına kapatma kararı aldı.
Nepal bakanlar kurulu toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Pradeep Gyawali, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Çin ve Hindistan sınırının yarın yerel saatle 10.00'dan itibaren bir haftalığına kapatılacağını bildirdi.
Hükümetin virüsle mücadele için 4,1 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu ifade eden Gyawali, kabinedeki bakanların bir aylık maaşlarını bu fona bağışlama sözü verdiğini kaydetti.
Ülkede şu ana dek Kovid-19 bulaşan bir kişi bulunuyor.
Hindistan'da işçi olarak çalışan on binlerce Nepalli, bu ülkedeki vaka sayılarının artmasının ardından Nepal'e geri dönmüştü. Ülkede, sınır kapılarından uygun bir sağlık kontrolüne tabi tutulmadan geçen bu kişilerin Kovid-19 virüsünü Nepal'e taşıdığına dair korku hakim.
Başbakan Yardımcısı Ishwar Pokharel liderliğinde 18 Mart'ta bir araya gelen Kovid-19 önlemleri konusunda görevli üst düzey ekip, Avrupa ve Körfez ülkeleriyle bazı Asya ülkelerinden gelecek hem Nepal vatandaşı hem de yabancı yolcuların, 20 Mart'tan 15 Nisan'a kadar ülkeye girişlerini yasaklama kararı almıştı.
Nepal hükümeti, virüsün yayılmasına engel olmak için 30 Nisan'a kadar okulların, üniversitelerin, sinema salonlarının, spor salonlarının, kulüplerin, yüzme havuzlarının ve müzelerin kapatılması talimatını vermişti.
Hükümet ayrıca, sosyal ve dini aktivitelerde 25'ten fazla kişinin bir araya gelmesine de yasak getirmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Nepal, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi Haberler
Türkiye'de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30’a yükseldi! Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a yükseldi!
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı Haberler
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti
İlk ders Bakan Selçuk’tan! ’Gençler tatil bitti’ Haberler
İlk ders Bakan Selçuk'tan! "Gençler tatil bitti"
Merkel’in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı Haberler
Merkel'in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı
ABD’de bir senatörün daha koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
ABD'de bir senatörün daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber İran'da sel: 3 ölü, 3 yaralı - Haber Isparta'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek - Haber Kahramanmaraş'a giriş yapan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçiriliyor - Haber Suriye sınırına askeri sevkiyat - Haber Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi - Haber Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler
Loading