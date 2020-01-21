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Nepal'de bilinci kapalı halde bulunan 8 Hint turist hayatını kaybetti

Nepal'in Makwanpur bölgesinde kışlık tatil beldesindeki otel odasında bilinci kapalı halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan 4'ü çocuk 8 Hindistanlı turist hayatını kaybetti.

21.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:32Nepal'de bilinci kapalı halde bulunan 8 Hint turist hayatını kaybetti
'in Makwanpur bölgesinde kışlık tatil beldesindeki otel odasında bilinci kapalı halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan 4'ü çocuk 8 Hindistanlı turist hayatını kaybetti.
Emniyet yetkilisi Hobindra Bogati, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Kerala eyaletinden gelen ve Nepal'in dağlık turistik bölgelerinden Daman'daki tatil beldesinde konaklayan 15 kişilik turist grubundan 8'inin kaldıkları odada bilinçsiz halde bulunduklarını belirtti.
Söz konusu kişilerin kapı ve pencereler kapalıyken odada gazlı ısıtıcı çalıştırmış olabileceğini aktaran Bogati, Hint turistlerin, kurtarma helikopterleriyle başkent Katmandu'da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.
Tatil beldesindeki otellerin dolu olması nedeniyle 8 turistin aynı odayı paylaştığı ifade edildi.
Polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
Ölen turistlerden 4'ünün çocuk olduğu aktarıldı.

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Kaynak: AA

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