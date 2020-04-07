Nepal'de karantina bir kez daha uzatıldı
Nepal'de korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan karantina 15 Nisan'a kadar uzatıldı.
07.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:16
Nepal, korona virüs ile mücadelede tedbirleri arttırıyor. Bugün toplanan kabine, ülke genelinde geçerli olan karantinanın 15 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi. Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'ye yakın bir kaynak karantinanın 8 gün daha uzatıldığını açıkladı.
Nepal'de karantina 24 Mart'ta ilan edilmiş, daha sonra 7 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Ülkede ilk korona vakasının görülmesinin ardından hükümet önlemleri sertleştirmişti. Ülkedeki iç ve dış hat uçuşlar 15 Nisan'a kadar durdurulmuştu.
Nepal'de bugüne dek 9 korona virüs vakası tespit edilirken, 1 korona virüs hastası sağlığına kavuştu. - KATMANDU
Kaynak: İHA