Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Nepal'de karantina bir kez daha uzatıldı

- Nepal'de karantina bir kez daha uzatıldı Nepal'de korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan karantina 15 Nisan'a kadar uzatıldı.

07.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:05
- Nepal 'de karantina bir kez daha uzatıldı
KATMANDU - Nepal'de korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan karantina 15 Nisan'a kadar uzatıldı.
Nepal, korona virüs ile mücadelede tedbirleri arttırıyor. Bugün toplanan kabine, ülke genelinde geçerli olan karantinanın 15 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi. Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'ye yakın bir kaynak karantinanın 8 gün daha uzatıldığını açıkladı.
Nepal'de karantina 24 Mart'ta ilan edilmiş, daha sonra 7 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Ülkede ilk korona vakasının görülmesinin ardından hükümet önlemleri sertleştirmişti. Ülkedeki iç ve dış hat uçuşlar 15 Nisan'a kadar durdurulmuştu.
Nepal'de bugüne dek 9 korona virüs vakası tespit edilirken, 1 korona virüs hastası sağlığına kavuştu. - Nepal’de karantina bir kez daha uzatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Nepal, Güncel

Haberin Videosu :

- Nepal'de karantina bir kez daha uzatıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››- Nepal'de karantina bir kez daha uzatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:35: FLAŞ - Haber 19:34: Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında kavga: 3 yaralı - Haber 19:34: Vali Yerlikaya duyurdu: Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor - Haber 19:34: FLAŞ - Haber 19:33: Düzce BİLSEM sağlık çalışanları için ateş ölçerli maske geliştirdi - Haber 19:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi - Haber 19:00: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı - Haber 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız - Ekonomi 18:31: İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı - Haber