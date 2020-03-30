Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nepal'de Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin süresi uzatıldı

Nepal hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 Mart'ta getirdiği, halkın bir hafta boyunca zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları yönündeki uygulamayı bir hafta uzattı.

30.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:10
Nepal'de Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin süresi uzatıldı
Nepal hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 Mart'ta getirdiği, halkın bir hafta boyunca zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları yönündeki uygulamayı bir hafta uzattı.
Hükümet tarafından yayımlanan bildiride, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmasına getirilen yasağın, 7 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu süreçte, iş yerleriyle alışveriş merkezlerinin kapalı olacağı, araçların trafiğe çıkamayacağı ifade edilerek yurt içi ve dışı uçuşların da 15 Nisan'a kadar durdurulduğu kaydedildi.
Nepal hükümeti, kira ve okul ücretlerinin bir ay ertelenmesi talimatını verirken, alkol, lüks araçlar ve altın ithalatına da yasak getirdi.
Ülkede, şimdiye kadar 5 kişide Kovid-19'a rastlandı.
Japonya 'dan yabancı yolculara "giriş yasağı" planı
Öte yandan Kyodo ajansının haberine göre, hükümet kaynakları, Japonya'nın Kovid-19'un yayılmasına engel olmak için son günlerde ABD, Çin, Güney Kore ve birçok Avrupa ülkesinde bulunmuş yabancıların ülkeye girişine yasak getirmeyi planladığını belirtti.
Tedbirin, uygulamaya konulması halinde Japonya'ya gelmeden önceki 14 günde bahsi geçen yerlerde bulunmuş yabancı ülke vatandaşları için geçerli olacağı kaydedildi.
Kaynaklara göre, söz konusu yerler dışında seyahat ettikten sonra ülkeye dönen tüm Japonya vatandaşları ve yabancılardan da 14 gün süreyle kendilerini karantinaya almalarının ve virüs semptomu gösterip göstermediklerini takip etmelerinin istenmesi planlanıyor.
Japonya'da Diamond Princess yolcu gemisindekiler dahil 2 bin 578 Kovid-19 vakası bulunurken, 64 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Japonya, Hükümet, Nepal, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Nepal'de Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin süresi uzatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor Haberler
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim

Son Dakika Güncel Haberleri

12:18: Aydın Büyükşehir Belediyesi veznelerine Korona virüs önlemi - Haber 12:18: Yozgat Şehir Hastanesi'nde normal hasta kabulü durduruldu - Haber 12:18: Sultanbeyli ve Küçükçekmece'de kıraathaneler denetlendi - Haber 12:18: İtalya, Kovid-19'a karşı "ekonomik dayanışma" göstermeyen AB'yi eleştirdi - Haber 12:17: Kızılay'dan yaklaşık 20 bin kişiye karantina yemeği - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:10: Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber