Nepal'de patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Nepal
'in başkenti Katmandu
'da meydana gelen iki ayrı patlamada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis
yetkilileri, yaptıkları açıklamada, başkentte yaşanan iki patlamada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polisi alarma geçiren patlamanın ardından başkentin çeşitli noktalarında güvenlik önlemleri artırıldı.
Katmandu
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Kaynak: AA