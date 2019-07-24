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Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi

Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldiNepal, (DHA)- Nepal'de iki haftadır etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi.

24.07.2019 17:00
Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi
Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi
Nepal, (DHA)- Nepal'de iki haftadır etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi.
Yerel medya, İçişleri Bakanlığı'nın konuyla alakalı açıklama yaptığını; etkili olan şiddetli yağış ve meydana gelen selden etkilenenlerin sayısının 35 bin olduğunu, şu ana kadar 3 bin 300 kişiden fazla kişiye yardım edildiğini, 35 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu. Ayrıca, Nepal Ordusu ve Nepal Polisinin, felakete maruz kalan bölgelerde, yardım faaliyetlerinde bulunmak ve yüksek riskli alanlarda insanlara destek olmak için görevlendirildiği belirtildi.

Nepal, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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