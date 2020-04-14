Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Nepal'de "tecrit" uygulaması 27 Nisan'a kadar uzatıldı

Nepal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde uygulanan "tecrit" 27 Nisan'a kadar uzatıldı.

14.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:14
Nepal'de
Nepal 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde uygulanan "tecrit" 27 Nisan'a kadar uzatıldı.
Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli başkanlığında düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler değerlendirildi.
Toplantıda, ülke çapında tecrit uygulamasının 27 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi.
Nepal'de 24 Mart'ta ülke çapında tecrit uygulaması başlatılmıştı. Buna göre toplu taşıma kaldırılmış ve insanların evde kalmaları istenmişti.
Kovid-19 vaka sayısının 16'ya yükseldiği ülkede salgın sebebiyle kayıp yaşanmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Nepal, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Haberler ›› Güncel ››Nepal'de 'tecrit' uygulaması 27 Nisan'a kadar uzatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:57: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde korona virüsü önlemleri - Haber 18:56: Depremin kayıp çocuklarını anlatan "45 saniye" internetten yayınlandı - Haber 18:56: Etiyopya Başbakanından koronavirüsle mücadelede desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü - Haber 18:56: Karabük'te temizlik işçisi bulduğu cüzdanı polise teslim etti - Haber 18:53: Evden çıkamayan kadının tarlasını jandarma sürdü - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 17:59: Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı - Haber