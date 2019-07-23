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Nepal'de toprak kayması: 8 ölü

Nepal'in batısında bulunan Gulmi bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

23.07.2019 11:39 Nepal
Nepal'in batısında bulunan Gulmi bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'in başkenti Katmandu'nun batısında bulunan Gulmi bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Hükümet Yöneticisi Yadhunath Poudyal, en az 5 evin muson yağmurlarıyla çamur haline gelen toprağın altında kaldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Köylüler çamurla kaplanan evlerin altından 2 kişiyi kurtarırken 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Katmandu'nun 200 kilometre uzağında yer alan Gulmi bölgesinde bulunan köylere ulaşmak saatler sürerken, bölgede devam eden yağışlar ulaşımı zorlaştırıyor.

Muson yağmurları Nepal'de yaklaşık 90 kişinin ölümüne neden oldu. - KATMANDU
Kaynak: İHA
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