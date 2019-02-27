Nepal'de Turizm Bakanını Taşıyan Helikopter Düştü

Kaynak: AA

Nepal'de turizm bakanını taşıyan helikopterin ülkenin dağlık bölgesinde düştüğü bildirildi."The Himalayan Times"ın haberine göre, Nepal Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari'yi taşıyan helikopter Taplejung bölgesinde düştü.Helikopterde pilot ve Adhikari'nin yanı sıra 5 yolcunun daha bulunduğu kaydedildi.Taplejung bölgesinin üst düzey yetkilisi Anuj Bhandari, helikopterin kaybolduğunun duyulmasının ardından yöre halkının bölgede büyük bir gürültü duyduğunu, ardından yükselen duman ve alevler gördüğünü aktardı.Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.