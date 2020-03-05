Nepal'e yürüyen Rosie, Akçakoca'da

İNGİLTERE'den, 2018'de Nepal 'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), Düzce 'nin Akçakoca ilçesine ulaştı. Pope, 4 bin kilometre yürüdüğünü, 2021 yılında Nepal'e ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Çocuklara yardımcı olmak için 2018 yılının temmuz ayında İngiltere 'den Nepal'e doğru yola çıkan Rosie Swale Pope, Düzce'nin Akçakoca ilçesine geldi. Sakarya'nın Karasu ilçesinden Akçakoca'ya ulaşan Pope, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan üzerinden Nepal'e gideceğini söyledi. 3 tekerlekli olan, kendisinin çektiği ufak karavanıyla yoluna devam eden Pope, yürüyüşüne zaman zaman mola vererek, İngiltere'ye ailesinin yanına gittiğini söyledi. Pope, "İngiltere'den Türkiye'ye yürüyerek 3 tekerlekli mini karavanımı çekerek yürüyorum. Bazen karavanımda uyuyorum, bazen otelde kalıyorum. Arada İngiltere'ye ailemi görmeye gidiyorum. Kaldığım yerden yürüyüşüme devam ediyorum. İlk kez Türkiye'ye geldim, her yer çok güzel. Şu ana kadar yürüyüşüm 4 bin kilometreyi bulmuştur. 2021 yılında Nepal'e ulaşmayı hedefliyorum" dedi.