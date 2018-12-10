Nepal'i ve Kültürünü Öğrendiler

Esenler Belediyesi'nin, Bab-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği "Dünyanın Renkleri" projesi ile dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye okumaya gelen öğrenciler, ülkeleriyle ilgili bilgileri Esenlerli öğrencilerle paylaştı. İbrahim Turhan Lisesi'nde gerçekleşen programda, öğrenciler Nepal'in kültürel özellikleri ve bayrağı hakkında bilgiler edindi.

İTÜ yüksek lisans öğrencisi Cavit Ansari,Nepal'de 80'in üzerinde etnik grubun, 123'ten fazla dil ve lehçe bulunduğunu söyledi. Nepal'in resmi dilinin Nepalce olduğunu ama herkesin diğer lehçeleri anlayabildiğini ifade eden Ansari, Nepal alfabesini öğrencilere tanıtarak okumalar yaptı.

NEPAL'DE TAKVİMLER 2075'İ GÖSTERİYOR

Nepal'de kullanılan takvimin dünyada kullanılandan farklı olduğunu aktaran Ansari, şu an Nepal'de takvimlerin 2075'i gösterdiğini söyleyerek şunları aktardı:

"Nepal'in bayrağı da kullanılan takvim gibi diğer ülkelerin bayraklarından farklıdır. Normalde bayraklar dikdörtgen olur ama Nepal'in bayrağı iki adet üçgenin birleşmesinden oluşur. Bayraktaki güneş, sarayıay ise aristokrat Rana ailesini temsil eder. Kırmızı renk savaşlarda kazanılan zaferi, çerçevesindeki mavi renk ise barışı simgeler. 1962 yılına kadar bayrağın içinde yer alan güneş ve ay'ın üzerinde yüz sembolleri bulunuyordu, bu tarihten sonra bu amblemler kaldırıldı."