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Nepal polisinden koronavirüse karşı ilginç yöntem

Nepal'in başkenti Katmandu'da polis kornavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan kişilere karşı ilginç bir yöntem geliştirdi.

08.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:00
Nepal polisinden koronavirüse karşı ilginç yöntem
Nepal 'in başkenti Katmandu 'da polis kornavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan kişilere karşı ilginç bir yöntem geliştirdi. Nepal polisi yasağa uymayan kişileri uzaktan gözaltına alan 1 metrelik kıskaç kullanıyor. Güvenlik güçleri yasağa uymayanları bu kıskaçla belinden yakalayıp 1-2 saat ayakta bekletiyor. Polisten yapılan açıklamada, bu yöntemin oldukça etkili olduğu belirtildi. Nepal polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu alet 5 yıldır depomuzda duruyor. Daha önce kalabalığı kontrol etmek için kullanıyorduk" ifadelerine yer verilldi. Müfettiş Dilli Raj Sapkot, koronavirüsün yayılmasından sonra bu kıskaçların yararlı olduğunu vurgularken; sosyal mesafeyi bu kıskaçlarla koruduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Polisin kıskaçlarla kişileri yakalama görüntüleri


- Nepal

Kaynak: DHA

Etiketler: Katmandu, Polis, Nepal, Güncel
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