Nepalli Dağcı 24'üncü Kez Everest'in Zirvesinde

Nepalli dağcı Kami Rita Sherpa, dünyanın en yüksek dağı Everest'e 24'üncü kez tırmanarak kendi rekorunu yineledi. Nepal Turizm Bakanlığı, 49 yaşındaki Nepalli dağcı Kami Rita Sherpa'nın dünyanın en yüksek dağı Everest'e 24'üncü kez tırmandığını, rekorunu yinelediğini açıkladı. Emekli olma gibi bir planı olmadığını, daha çok tırmanmak istediğini söyleyen Sherpa, "Ben sağlıklıyım. 60 yaşıma kadar devam edebilirim" ifadelerini kullandı. Güneydoğu rotasını izleyen Sherpa'ya eşlik eden diğer iki dağcının da 21'inci tırmanışları olduğu ve artık emekliye ayrıldıkları belirtildi. Sherpa, geçtiğimiz hafta 23'üncü kez Everest Dağı
'nın zirvesine çıkarak geçen yıl ulaştığı kişisel rekorunu bir kez daha kırmıştı. Kami Rita Sherpa, 2017 yılında 21'inci kez Everest'in zirvesine çıkarak Everest'e en fazla çıkan Apa Sherpa ve Phurba Tashi Sherpa'nın rekorunu egale etmişti.
(İHA)
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Kaynak: İHA