Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Neptün Soyer'den yerli üretim seferberliği çağrısı - Haberler

Neptün Soyer'den yerli üretim seferberliği çağrısı

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, korona virüs salgını nedeniyle alınan ekonomi tedbirleri kapsamında tarımın olmadığını vurgulayarak yerli üretim seferberliği çağrısı yaptı.

24.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:34
Neptün Soyer'den yerli üretim seferberliği çağrısı
İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, korona virüs salgını nedeniyle alınan ekonomi tedbirleri kapsamında tarımın olmadığını vurgulayarak yerli üretim seferberliği çağrısı yaptı.

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, korona virüs salgını nedeniyle alınan ekonomi tedbirlerinde tarımsal desteklerin olmadığına değinerek yerli üretim seferberliği çağrısı yaptı. Neptün Soyer, "Tarım bu ülkenin en önemli ekonomik kaynağıdır. Biz yerli ve milli üretime dönmek, yerli üreticimizi korumak zorundayız. Buradan çağrımızdır. Yerli üretim seferberliği başlatılsın" dedi.

"Toprağımızı çapalamaya devam ediyoruz"

Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde dayanışma içinde olmamız gerektiğini belirten Neptün Soyer, "İzmir Köy-Koop Birliği olarak 1971'de dayanışma ruhuyla kurulduk. Şimdi de üretici olarak üzerimize düşen her neyse onu yapacağız. Kentlinin sofrasını boş bırakmamak için üretmeye, toprağımızı çapalamaya devam ediyoruz. Bu ekonomik krizle başa çıkmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 19 maddelik pakette tarımla ilgili tedbirler olmadığını gördük. Köylünün üretmesi için faizlerin düşürülmesini, girdi maliyetleriyle ilgili bazı desteklerin açıklanmasını bekliyorduk. Tarım bu ülkenin en önemli ekonomik kaynağıdır. Biz yerli ve milli üretime dönmek, yerli üreticimizi korumak zorundayız. Buradan çağrımızdır. Yerli üretim seferberliği başlatılsın" diye konuştu.

Kredi ödemelerine erteleme

Tarımın ekonomiyi canlı tutmadaki etkisine dikkat çeken Soyer, "Bizler daha 2019 yılının tarım desteklerini alamadık, tarım kredilerinin geri ödemesini bir süre faizsiz ertelenmesi bizleri rahatlatacaktır. Köylü üretecek ürününü satacak, gidecek esnaftan alışveriş yapacak. Yoksa bizim de küçük esnafın da ayakta durması zor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Ekonomi, İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş! Haberler
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş!
Cezayirliler havalimanında polise saldırıp Türkiye’ye girmek istedi Haberler
Cezayirliler havalimanında polise saldırıp Türkiye'ye girmek istedi
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü Haberler
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Haberler
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, ’Evde kal’madığı ortaya çıktı Haberler
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, 'Evde kal'madığı ortaya çıktı
Binali Yıldırım’ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti Haberler
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık Haberler
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık

Son Dakika Güncel Haberleri

12:03 - Yolcu otobüsleri kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşımaya başladı - KIRKLARELİ - Haber 12:02 - DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Haber 12:02 - İngiltere'de en az 3 hafta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Haber 12:02 - Maltepe'de bankamatik ve otobüs durakları ilaçlandı - Haber 12:02 - İncesu Belediyesi hijyen çalışması yaptı - Haber 11:45 - İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26 - Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 11:12 - Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta, sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler bomboş görüntülendi - Haber 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:05 - Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber 09:48 - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı - Haber
Loading