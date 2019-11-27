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'Nereden Başlasam' projesi tanıtım toplantısı yapıldı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde oluşturulan 'Nereden Başlasam' konulu projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

27.11.2019 18:21 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:26'Nereden Başlasam' projesi tanıtım toplantısı yapıldı
Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde oluşturulan 'Nereden Başlasam' konulu projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Karabük SGK İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, girişimciliğin önündeki en önemli sorunlardan biri olan ve gerekli araştırmaları yapmadan başlanılan girişimciliğin olumsuz sonuçlarını gidermek için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Kamu Kuruluşlarının iş birliği ile 'Nereden Başlasam' projesi hayata geçirildi.

Yaklaşık iki aylık bir çaba sonucunda oluşturulan projenin açılışını yapan TOBB İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Bilal Kılıç, projenin amacı hakkın da katılımcılara bilgiler verdi. Toplantıda iş kuracak olan genç girişimcilerin yaşadıkları sorunlar ve yapması gerekenleri konusunda kurumların izledikleri yollar ve teşvikler hakkında SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım, İŞKUR İl Müdürü Çoşkun Güven, KOSGEB İl Müdürü Serhat Saygın, SMMMO Başkanı Atakan İrken, ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Müdürü Murat Karakabak tarafından birer sunum gerçekleştirildi.

Yapılan sunumlar sonrası soru cevap bölümü ile toplantı sona erdi. - KARABÜK

Sosyal Güvenlik Kurumu, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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