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Nereden geldiği belli olmayan kurşunla omzundan vuruldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nereden geldiği belli olmayan kurşunla omzundan vurulan 2 çocuk annesi Rahime Y. hastanede tedavi altına alındı.

01.01.2020 00:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:14 Nereden geldiği belli olmayan kurşunla omzundan vuruldu
'nın ilçesinde nereden geldiği belli olmayan kurşunla omzundan vurulan 2 çocuk annesi Rahime Y. hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 492. Sokak üzerindeki cenaze evine taziyeye giden 25 yaşındaki 2 çocuk annesi Rahime Y. omuzuna isabet eden ve nereden geldiği belli olmayan kurşunla yere yığıldı.
Yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Rahime Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Esentepe Mahallesi, Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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