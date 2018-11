15 Kasım 2018 Perşembe 10:18



Nereye baksalar ölen kardeşlerini görüyorlar...86 yıl ayrılmayan üçüzleri ölüm ayırdı Ölümün ayırdığı üçüz nineler, 2 yıldır kardeşlerini unutamıyorHacer ve Emriye Sarı, ölen kardeşlerini unutamıyorÜçüzlerden Emriye Sarı: "Evin içerisinde izlerini arıyorum, yürüdüğü yerleri kontrol ediyorum" Hacer Sarı : "Acımız bir türlü geçmiyor"ORDU - Ordu 'da 86 yıl hiç ayrılmayan ve 2 yıl önce kardeşlerini kaybettikten sonra ikiz kalan nineler, ölen kardeşlerini bir türlü unutamıyor. Hacer ve Emriye Sarı kardeşlerini özlediklerini belirterek, her yerde onun izlerini aradıklarını söylediler. Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi 'nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 88 yaşındaki üçüz ninelerden Hayriye Sarı , ilik kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 2 yıl önce vefat etti. Aradan geçen süre zarfında kardeşlerini unutamayan Hacer ve Emriye Sarı, her yerde kardeşlerinin izlerini aradıklarını söylüyor. Geride kalan ikiz kardeşler, evlerinden 2 kilometre uzaklıktaki mezarlığa ne zaman gitse gözyaşlarına hakim olamıyor. Kardeşlerinin mezarı başında dua eden Hacer ve Emriye Sarı, eve döndüklerinde bile 3-4 gün ağlamadan duramıyor. Kardeşlerinden geriye kalan fotoğraflar avunan ve ikiz kalan nineler, ne zaman yan yana gelseler sıkı sıkıya tuttuklarını ellerini bırakmıyor."Evin içerisinde izlerini arıyorum"Kardeşinin vefatından sonra çok yalnız kaldığını ve bir an olsun unutamadığını söyleyen Emriye Sarı, yalnız kaldığını ve her yerde kardeşinin izlerini aradığını söyledi. Evlerinin içerisinde, ölen kardeşlerini geçtiği yerlere baktığını aktaran Emriye Sarı, o zamana kadar bir an olsun ayrılmadıklarını söyledi. Emriye Sarı, "Biz sürekli onunla beraberdik. Dağa, taşa odun toplamaya giderken hiç ayrılmazdık. Şimdi kimse yok, onu ben nerede bulayım şimdi. Şimdiye kadar hiç ayrılmadık. Bizi çarşıda görenler sürekli fotoğraf çekerdi. Her yere beraber gider hiç ayrılmazdık. Ben şimdi kardeşimi bulamadığım zaman gittiğim yerlerde izlerini arıyorum" dedi."Hiç aklımızdan çıkmıyor"Ninelerden Hacer Sarı da ölen kardeşlerini hiç unutamadığını, acılarının sürekli yeniymiş gibi olduğunu belirtti. Ölen kardeşlerini bir türlü unutamadıklarını ifade eden Hacer Sarı, kardeşlerinin mezarını ne zaman ziyaret etseler üzüldüklerini anlattı."Kardeşlerini unutamıyorlar, mezarlığa gittiklerinde 3 gün ağlıyorlar"Üçüz ninelerden geriye kalan Hacer ve Emriye Sarı'nın bakımını üstlenen Emine Sarı , kardeşleri öldüğü günden bu yana iki kardeşin aradan geçen süreye rağmen ağladıklarını söyledi. Emine Sarı, "Bir türlü unutamıyorlar. Arada bir mezarlığa ziyarete gidiyorlar. Teyzem, ölen kardeşlerinin rüyalarına girdiğini söylüyor. Duadan başka yapacak bir şey yok. Önceden üçü birlikte ayrılmadan geziyorlardı, çoğu insan isimlerini karıştırıyordu, hatta ikisini de karıştırıyorlar. İkisini merkeze götüren dolmuş şoförü bile halen karıştırıyor. Görenler fotoğraf çektiriyor. Mezarlığa gittiklerinde ruh halleri, sanki cenaze yeni olmuş gibi oluyor. kendilerini tutamayıp ağlıyorlar. 3 gün durmadan ağlıyorlar, sonradan toparlanıyorlar" şeklinde konuştu.