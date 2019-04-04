Nergis Kumbasar, Eski Eşi Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi

Başarılı oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim'de evinde düşerek yaralandı. Hastanede acilen ameliyata alınan Erbil'in 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendrımu hastalığı nüksettiği iiçn 167 gündür hastanede tedavi görüyor.

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Nergis Kumbasar, tedavisi devam eden eski eşi Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi

"SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ"

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında konuşan Kumbasar, "Mehmet Ali'in sağlık durumu çok iyi. Konuşmasında hiçbir sıkıntı yok, yemek yiyor, seçmiyor her şeyi yiyor" dedi.

"SÜREKLİ ZİYARET EDİYORUM"

Nergis Kumbasar, şovlarında baş parmak sallaması ile akıllara kazınan Mehmet Ali Erbil için, "Parmak da sallıyor merak etmeyin. Sürekli ziyaret ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR"

Ne zaman taburcu olacağı konusunda da konuşan Kumbasar, sözlerine şöyle devam etti: "Ne zaman taburcu olacağını doktorlar biliyor. Bu konuda benim konuşmam anlamsız olur doktorlar varken. Artık kendisi fizik tedavisini görüyor, inşallah daha güzel günler olacak."

"HAYATINA ASLA KARIŞMIYORUZ"

Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in babası hastanede yatarken yaptığı sosyal paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlar hakkında da sessizliğini bozarak, "Yasmin ne zaman nerede ne yapacağını iyi bilir. Ben ya da babası asla kısıtlamaz. Onun paylaşımları, onun hayatıdır.

"YASMİN BABASINI İHMAL ETMEDİ"

Yasmin babasının hep yanında, asla ne okulunu ne ailesini ne de babasını ihmal etmedi. Babasını hemen her gün ziyaret eder ve mutluyuz. Yasmin'e asla kızmıyoruz. O sosyal medya olaylarına takılmayın. Herkes gibi onun da hakkı." dedi.