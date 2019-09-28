Nergis Kumbasar "Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü" ile yollarda!

İdrar kaçıran kadınları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 2 yıl önce "hayatta kaçırılan anların" hikayelerini konu alan ve tüm Türkiye ile birlikte yazılan kitap projesinden sonra, Kontinans Derneği, Canped ve Nergis Kumbasar, 2019-2020 yılında önemli bir projeye daha hazırlanıyor.

2017'de başlayan Türkiye'de 7 milyon kadına ve 4 milyon erkeğe ulaşan "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" projesinin devamı niteliğinde gerçekleşecek "Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü" projesi ekibi, bu sene Türkiye'yi turlayarak halkı idrar kaçırma sorunu hakkında bilgilendirmeyi planlıyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen mesane pedi markası Canped önderliğinde, idrar kaçırma konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Kontinans Derneği ve proje temsilcisi ünlü sanatçı Nergis Kumbasar, "Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü" projesi için tekrar bir araya geldi.

Proje kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon belediyelerinde bilgilendirme seminerlerinin düzenleneceği açıklandı. Bilgilendirme seminerleri ile birlikte Nergis Kumbasar sokak röportajları ile konuyu daha çok kadına duyurmayı amaçlıyor.

Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü'nün ilk durağı Kadıköy!

30 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'da Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda "İdrar Kaçırmak Bir Problemdir" konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Nergis Kumbasar'ın moderatörlüğünde Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkesen'in konuşmacı olarak katılacağı seminerde idrar kaçırma tipleri, sebepleri ve tedavi yöntemleri anlatılacaktır.