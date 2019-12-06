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Nergiz'in hayali gerçek oldu

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri küçük Nergiz'in zabıta olma hayalini gerçekleştirdi.

06.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:30Nergiz'in hayali gerçek oldu
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri küçük Nergiz'in zabıta olma hayalini gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 4. Sınıf öğrencisi Nergiz Yalçın'ın zabıta olma hayali gerçek oldu. Küçük Nergiz bu hayalini sınıf öğretmeni Ümit Kahraman ile paylaştı. Nergiz'in öğretmeni Kahraman konuyu Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Ekipler bu hayali gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Özel olarak hazırlanan zabıta üniformasını kendisine getiren zabıtaları karşısında gören Nergiz sevince boğuldu. Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner de Nergiz'i ziyaret ederek sevincine ortak oldu. Başkan Yardımcısı Güner Nergiz'e çeşitli hediyeler verdi. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Zabıta, Gebze, Yaşam

Kaynak: İHA

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