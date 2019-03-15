Nero Yönetim Kurulu Başkanı Ökçün: "Sektörde İhtiyacımız Olan Bağımsızlık"

Kaynak: İHA

Nero Endüstri Savunma Sanayi AŞ, uluslararası sanayi endekslerinde 2018 yılında 6 binin üzerinde alt sistem üretti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, "Sektörde ihtiyacımız olan bağımsızlık" dedi.Nero Endüstri Savunma Sanayi AŞ'nin 2018 yılında elde ettiği ciro 150 milyon liranın üzerindeyken, halihazırda aldığı sipariş toplamı 450 milyon liraya ulaştı. Teslimata konu olan sistemler, Arma güç sistem çözümleri, Ares infilak bastırma sistemleri ve Mars kbrn filtrasyon ve algılama sistemlerinden oluşuyor. Şirket, 2012 yılında kullanıma sunulan özellikle Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) yerlileşme politikaları ve önde gelen birkaç sektör firmasının destekleri sayesinde kara araçları alanında alt sistem sağlayıcısı oldu.Şirketin daha iyi yerlere gelmesini istediklerini söyleyen Nero Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, "Sektörde ihtiyacımız olan bağımsızlık" ifadesini kullandı. Ökçün, misyonlarının en büyük olmak olduğunu aktardı. - ANKARA