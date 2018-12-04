Neşet Edenler 15 Aralık Cumartesi Akşamı Anahit Sahne'de

Hip hopçular, cazcılar, rockçılar Neşet Ertaş için sahnede!

Ağaçkakan, Debdebe, Ceyda Köybaşıoğlu, Cümbüş Cemaat, Congulus ve Farazi V KayraBnın yanı sıra konuk sanatçılar da gecede sahneye çıkacak.

Türkiye'nin ilk kültür ve sanat platformu Sanatatak'ın düzenlendiği 'Neşet Edenler' konseri Beyoğlu'nun yeni mekânı Anahit Sahne'de 15 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Gecede çok sayıda farklı müzikal tavırlardan genç sanatçı Ertaş eserlerini seslendirmek için sahneye çıkacak.

Neşet Ertaş'tan ilham alanlar, alacaklar

Sanatatak platformu Neşet Ertaş Sergisi vesilesiyle Neşet Edenler başlıklı konserinde bugün Neşet Ertaş'la yeniden ilişki kurmayı, yeni ilişkiler tesis etmeyi ve ondan ilham alacak gençleri teşvik etmeyi hedefliyor. Platform, Ustanın şarkılarından aldığı ilhamı, farklı müzik deneyimleriyle buluşturarak neşet edenlerin çoğalmasını diliyor.

Onur konuğu Erkut Özkan

Konserin onur konuğu olan müzisyen Erkut Özkan, sazıyla Ertaş'ın izinde, onun ozanlık geleneğinin mirasçısı olarak sahneye çıkacak. Özkan'ın sazında Ertaş'ın seslerini ve sözlerini bulacağız.

Gecede Bozkır Band sahnede ev sahipliği yaparak hip hop, caz, rock gibi farklı müzikal deneyimlerin temsilcilerine eşlik edecek. Ertaş'ın eserleri farklı tarzdaki müzisyenlerin yeniden yorumları ile hayat bulacak.

Etkinliğin konsepti Ayşegül Sönmez'e, müzik direktörlüğü Volkan İncüvez'e ait. Bozkır Band ise Volkan İncüvez, Samet Tulça, Deniz Mahir Kartal, İlke Kızmaz'dan oluşuyor.

Bozkır Band'e gece boyunca hip hop, caz, rock gibi farklı müzik deneyim alanlarından sürpriz konukların ekleneceği gece Beyoğlu'nun yeni mekânı Anahit Sahne'de gerçekleşecek.