Haberler » Güncel » Haber

Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

21.09.2019 14:20Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
2 gün önce Ankara'nın Lalahan ilçesinde otomobil çarpması sonrası hayatını kaybeden Ayşe Garip için memleketi Kırşehir'de cenaze töreni düzenlendi. Garip'in cenazesi, öğle namazını müteakip Aliçam Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
(Vahit Aldı- Enderhan Öz/İHA)

Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:31 Palandöken Belediyesi Spor Kulübü yine gururlandırdı
14:30 Trabzonspor deplasmanda 225 gündür yenilmiyor
14:30 Kapadokya Üniversitesi Öğrencilerinden 'Küresel İklim Grevi' Etkinliği
14:30 Neslican Tay'ın cenazesi memleketi Rize'ye uğurlandı
14:30 Vuslat Derneği'nden hafızlık eğitimi seferberliği
14:30 Dha istanbul bülteni - 3
14:30 Milli Savunma Bakanlığı, 'Savaş Yönetim Sistemi ADVENT' ile yapılan atışı paylaştı