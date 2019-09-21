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Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı

Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandıKIRŞEHİR - Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

21.09.2019 15:19
Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı
KIRŞEHİR - Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
2 gün önce Ankara'nın Lalahan ilçesinde otomobil çarpması sonrası hayatını kaybeden Ayşe Garip için memleketi Kırşehir'de cenaze töreni düzenlendi. Garip'in cenazesi, öğle namazına müteakip Aliçam Caminde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı

Neşet Ertaş, Kırşehir, Genel

Kaynak: İHA

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