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Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş: "Ne yaparsan yap, işini aşk ile yap"

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş: "Ne yaparsan yap, işini aşk ile yap" Ertaş'ın sazı, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisine hediye edildiKIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'sazımın emaneti' adlı programda Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi Haydar...

25.09.2019 14:18
Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş: "Ne yaparsan yap, işini aşk ile yap"
Ertaş'ın sazı, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisine hediye edildi
KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'sazımın emaneti' adlı programda Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi Haydar Yasin Ertaş, merhum Neşet Ertaş'ın sembolik sazını aldı.
Muharrem Ertaş'ın evinin önünde düzenlenen törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, merhum Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, sevenleri ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri katıldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi Haydar Yasin Ertaş, aldığı sembolik saz sonrası duygularını anlatmakta zorlandığını ve sazı gururla taşıyacağını söyledi.
Öğrencilere, Hüseyin Ertaş, her ne iş yaparlarsa yapsınlar gençlerin işlerini aşkla yapmaları gerektiğini söyledi. Ertaş, konuşmasında; "Her ne iş, yaparlarsa yapsınlar, ister darbuka çalsınlar, ister yeri süpürsün işini aşk ile yapsın. Hepsi işini aşk ile yapsın. Elinden ne kadar gelir o artık kendi bileceği iştir ama sembolik bir şeydir. Bütün gençlerimiz bu kültürü benimseyen herkese verilmiştir bu saz"dedi.
Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş:

Neşet Ertaş, Kırşehir, Genel

Kaynak: İHA

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