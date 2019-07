Nesibe Aydın Okulları uzmanlarından üniversite tercihi yapacak adaylara uyarı

2 milyonu aşkın adayın ter döktüğü YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından adaylar tercih yapmaya hazırlanırken, Nesibe Aydın Okulları eğitim uzmanları doğru üniversiteyi ve bölümü seçmenin en az üniversite sınavında gösterilen başarı kadar önemli olduğunu belirttiler.Nesibe Aydın Okulları eğitim uzmanları, 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak olan üniversite adaylarına tavsiye ve uyarılarda bulundu. Uzmanlar, adayların kariyer hedeflerine uygun doğru üniversiteyi ve bölümü seçmesinin en az üniversite sınavında gösterilen başarı kadar önemli olduğunu belirttiler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adaylardan tercihler için çok yüksek ücretler talep eden kişi veya kuruluşların tuzağına düşmemelerini isteyen uzmanlar, adayların ÖSYM sitesinde yayınlanan "2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu"ndan destek alarak tercihlerini kendilerinin yapabileceğini dile getirdiler. Nesibe Aydın Okulları eğitim uzmanları, tercih döneminde adayların dikkat etmesi gereken önemli faktörleri şöyle sıraladı:"Tercihler sıralanırken ilgili bölüme 2018'de ilgili puan türündeki sıralamaya göre en son kaçıncı öğrencinin yerleştiği dikkate alınmalıdır. Adaylar, tercih etmek istedikleri üniversite ve bölümlerine 2018'de en son kaçıncı öğrencinin yerleştiğini, ÖSYM'nin sitesinde yayınlanan '2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu inceleyerek ulaşabilirler. Adaylar, tercihlerini belirlerken, tercih yapacakları puan türü ile ilgili başarı sıralamasını dikkate almalıdır. Bunu yaparken MF öğrencileri kendi başarı sıralamasının yüzde 50'si kadar, TM ve TS öğrencileri de kendi başarı sıralamasının yüzde 65'i kadar daha yukarıdan başlayarak tercihlerini sıralayabilirler. Tercih sıralaması yapılırken adayın elde ettiği başarı sıralamasından daha yukarıda olan 7-8 veya daha fazla yükseköğretim programı yazılabilir. (Örneğin başarı sıralaması 10000. sıra olan, MF öğrencileri 5000. sıradan; TM ve TS öğrencileri ise 3500. sıradan başlayarak tercihlerini yapabilirler.) Adaylar, eğer bu yıl mutlaka yerleşmek istiyorlarsa kendi başarı sıralamalarının yüzde 100'ü kadar daha aşağı inmelidirler. (Örneğin; başarı sıralaması 20000. sıra olan aday, tercihlerini yazarken 40000. sıraya kadar inmelidir.)""Sonradan pişman olacağınız yerleri asla tercih etmeyin" diyen uzmanlar, "Adaylar, garanti olsun diye en sona yazacakları bölüm de dahil olmak üzere her bir tercihi için kendilerine 'burası olursa burada okuyabilir miyim?' diye mutlaka sormalı ve iyice düşünerek karar vermelidirler. Çünkü adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri bölümde okumak istemez ve sonraki yıl tekrar sınava girmek isterlerse o bölüme kayıt yaptırsalar da yaptırmasalar da seneye girecekleri sınavda okul puanının yarısı kadar bir puan kaybına uğrarlar. Adayların en çok istediği bölümü birinci tercihine yazmasının avantajı var mıdır? Yerleştirmede öncelik puanı ya da sıralaması yüksek olanındır. Örneğin; başarı sıralaması 7000 olan Yeşim'in 9. sıraya yazdığı bölümü, başarı sıralaması 7001 olan Mehmet 1. sıraya yazmışsa o bölüme yerleşme önceliği Mehmet'in değil, Yeşim'indir" ifadelerini kullandılar.Nesibe Aydın Okulları eğitim uzmanları, eşit ağırlık ve sözel öğrencileri için önemli bir konuya da dikkat çekerek şunları söylediler:"AYT'ye giren her sayısal öğrencinin matematik alanında 0.5 net yapması durumunda, eşit ağırlık puanı da hesaplanmıştır. Bu nedenle eşit ağırlık öğrencilerinin sıralamasında sayısal öğrenciler de bulunacağından eşit ağırlık puan sıralamaları daha gerilerde seyredecektir. Bu nedenle sıralamanızı öğrendiğinizde moralinizi bozmayın, sonuçta sayısal öğrencileri genelde kendi alanlarından tercih yaparak aradan çekileceklerdir. AYT'ye giren her eşit ağırlık öğrencisinin Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal 1 alanında 0.5 net yapması durumunda, sözel puanı da hesaplanmıştır. Bu nedenle sözel öğrencilerinin sıralamasında eşit ağırlık öğrencisi de bulunacağından sözel puanlara göre sıralamalar daha gerilerde seyredecektir. Sonuçta eşit ağırlık öğrencileri genelde kendi alanlarından tercih yaparak aradan çekileceklerdir. Bu nedenlerden dolayı gerek eşit ağırlık ve gerekse sözel tercih yapacak adaylar, sıralamaları çok geride olsa bile 'Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan ilgili bölümün 2018'deki sıralamasını mutlaka incelemelidir."Uzmanlar ayrıca, üniversite ve bölüm tercihleri yapılırken adayların hayatlarındaki en önemli kararlardan birini verdiğini, bu süreçte ailelerin belirleyici değil, yol gösterici olmaları gerektiğinin altını çizdiler. - ANKARA