Nesilleri tükenmekte olan kara leylekler Bilecik'teki yuvalarına döndüler
Dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Türkiye'de de nadir görülen kara leylekler, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yuvalarına geri döndü.
16.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:56
Dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Türkiye 'de de nadir görülen kara leylekler, Bilecik 'in Söğüt ilçesinde yuvalarına geri döndü.
Bilecik'te geçen yıl ilk kez görüntülenen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kara leylekler baharın gelmesi ile birlikte Söğüt'teki Hankaya Mesire alanındaki evlerine döndüler. Diğer leylek türleri gibi kalabalık ortamda sürüler halinde bulunmayan ve kayalık alanlarda yuvalanan kara leylekler Dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler arasında yer alıyor.
"Geçen yıl Bilecik'te görüntülediğim karaleylekleri tekrar aynı yerde görmek bizleri çok sevindirdi"
Bilecik Yaban Hayatı ve Eko Turizm Grubu üyelerinden Mehmet Çam, geçen yıl Bilecik'te görüntülediğim kara leylekleri tekrar aynı yerde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kara leyleklerin genellikle Afrika'da yaşadığını Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'ye geldiklerini ve nesli tükenmekte olduklarını biliyoruz. Bu kuş türü diğer türler gibi sürüler gruplar halinde durmuyor, sürekli kayalık yerlerde, mağaralarda yuvalanıyorlar" dedi. - BİLECİK
Bilecik'te geçen yıl ilk kez görüntülenen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kara leylekler baharın gelmesi ile birlikte Söğüt'teki Hankaya Mesire alanındaki evlerine döndüler. Diğer leylek türleri gibi kalabalık ortamda sürüler halinde bulunmayan ve kayalık alanlarda yuvalanan kara leylekler Dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler arasında yer alıyor.
"Geçen yıl Bilecik'te görüntülediğim karaleylekleri tekrar aynı yerde görmek bizleri çok sevindirdi"
Bilecik Yaban Hayatı ve Eko Turizm Grubu üyelerinden Mehmet Çam, geçen yıl Bilecik'te görüntülediğim kara leylekleri tekrar aynı yerde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kara leyleklerin genellikle Afrika'da yaşadığını Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'ye geldiklerini ve nesli tükenmekte olduklarını biliyoruz. Bu kuş türü diğer türler gibi sürüler gruplar halinde durmuyor, sürekli kayalık yerlerde, mağaralarda yuvalanıyorlar" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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