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Nesimi için bronz para basıldı

Şair İmadeddin Nesimi'nin 650. doğum yıl dönümü anısına hatıra para basıldı.

23.08.2019 23:16 Nesimi için bronz para basıldı
Şair İmadeddin Nesimi'nin 650. doğum yıl dönümü anısına hatıra para basıldı.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, elçiliğin girişimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü iş birliğinde bronz para basıldı.
Paranın ön yüzünde Nesimi'nin resmi ve "İmadeddin Nesimi'nin Doğumunun 650. Yılı" yazısı, arka yüzünde ise "Türkiye Cumhuriyeti 2,5 Lira" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, hatıra parasının, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçen yıl 15 Kasım'da "Büyük Azerbaycan şairi İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılının kutlanması" ve "11 Ocak'ta Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 2019'un 'Nesimi yılı' ilan edilmesine" ilişkin kararnamelerin uygulanmasını sağlamak amacıyla basıldığı belirtildi.

Maliye Bakanlığı, Azerbaycan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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