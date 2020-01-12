Haberler » Güncel » Nesli tehdit altındaki 'karakulak' Köyceğiz'de görüntülendi - Haber

Nesli tehdit altındaki "karakulak" Köyceğiz'de görüntülendi

Nesli tehdit altında olan kedigiller familyasından karakulak (caracal caracal), Muğla-Köyceğiz'de kameralara takıldı.

12.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:42Nesli tehdit altındaki
Nesli tehdit altında olan kedigiller familyasından karakulak (caracal caracal), Muğla- 'de kameralara takıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün yerleştirdiği foto kapanlar sayesinde yaban hayatını izleme çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Muğla-Köyceğiz'deki foto kapana nesli tehdit altında olan kedigillerden karakulağın görüntüleri yansıdı. Karakulağın hem gece hem de gündüz şartlarındaki görüntüsü elde edildi.
DKMP görevlileri de envanter ve av koruma-kontrol faaliyetleri esnasında hayvanın fotoğrafını çekti.
Görüntüler, nesli tehdit altındaki türün Türkiye'deki varlığının belirlenmesi açısından önem taşıyor.

Köyceğiz, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:55  Rus turistler kış ortasında yazı yaşadı - Haber
11:55  Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi - Haber
11:55  Vekalet ücretini icrayla alan idareye KDK tavsiyesi - Haber
11:53  Maltepe'de yasak olan yerden 'u' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu; o anlar kamerada - Haber
11:48  Uludağ'da kar yağışı başladı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
09:17  Jeoloji mühendisi Karadeniz'i bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Rize yok olabilir - Haber
12.01.2020 11:56:32