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Nesli tükenen 61 kuşu avladı, 47 bin lira ceza uygulandı

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde jandarma ekipleri, nesli tükenmekte olan farklı türlerden 61 kuşu yakalayıp, evinde besleyen S.S.'ye, 47 bin 347 lira para cezası kesti.

17.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:55
Nesli tükenen 61 kuşu avladı, 47 bin lira ceza uygulandı

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde jandarma ekipleri, nesli tükenmekte olan farklı türlerden 61 kuşu yakalayıp, evinde besleyen S.S.'ye, 47 bin 347 lira para cezası kesti. Ele geçirilen kuşlar da, doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Avcılar köyünde uygulama ve denetimde bulunan jandarma ekipleri, S.S.'nin evinde arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, nesli tükenmekte olan farklı türlerde 61 kuş ele geçirildi. İlgili kurumlardan izin almadan ve belgeleri olmadan doğada bulunan mevsimsel, göçmen kuşları tuzak, kapan, ses cihazı gibi malzemeler kullanarak avladığı tespit edilen şüpheli S.S.'ye Milli Parklar Müdürlüğü tarafından toplam 47 bin 347 TL idari yaptırım ve tazminat cezası kesildi. Ele geçirilen kuşlar ise doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Etiketler : Milli Parklar Müdürlüğü, Fındıklı, Jandarma, Güncel

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