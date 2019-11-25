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Nesli tükenen vaşağı kimin öldürdüğü araştırılıyor -arşiv

RİZE'de nesli tükenme tehdidi altında bulunan vaşağı silahla vurup ayağından iple çite bağlayan şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

25.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:18Nesli tükenen vaşağı kimin öldürdüğü araştırılıyor -arşiv

RİZE'de nesli tükenme tehdidi altında bulunan vaşağı silahla vurup ayağından iple çite bağlayan şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce oluşturulan 20 kişilik özel ekiple devam edilen çalışmalarda şüphelilere ilişkin henüz herhangi bir ize rastlanamadı.

Olay, Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis Köyü'nde geçen perşembe günü meydana geldi. Yol kenarında ayağından iple çite bağlı halde ölü vaşak görenler durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Ekipler, vaşak ölüsünü incelemek üzere veterinere götürdü. Vaşağın vücudunda kurşun izine rastlanırken, vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları arızalı olan köyde, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden oluşan 20 kişilik özel ekip, tek tek köylülerle görüşerek şüphelilerin izini sürüyor. Köy halkı da ekiplerle birlikte çalışmalara eşlik ediyor. Bölgede kapı kapı dolaşan ekipler, 30'a yakın köy sakinini dinleyip, şüphelilere ait ize bulmaya çalışıyor. Özel ekibin çalışmalarından herhangi bir ize rastlanılamadığı, araştırma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Köylüler, avlanmalarını istemedikleri kaçak avcıların kendilerine gözdağı vermek için öldürdükleri vaşağı köylerine astıklarını öne sürmüştü.

DENETİMLER ARTIRILDI

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak avcılığa ilişkin kontrol ve denetimlerini artırdı. Şube Müdürlüğü ekipleri, '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu'nca tespit edilen usul ve esaslarına göre; koruma altına alınarak belli sürelerde avlanması yasak olan yaban hayvanları, avlanmasına izin verilen yaban hayvanları ve yasak avlanma usulleri çerçevesinde kontrol ve denetimlerde bulundu.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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