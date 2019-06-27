27.06.2019 13:30
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Nesli tükenme tehdidi altındaki ceylanlar, korumaya alınarak kurtarıldı

Nesli tükenme tehdidi altındaki ceylanlar, korumaya alınarak kurtarıldı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine adını veren, nesli tükenme tehdidi altındaki Asya ceylanlarının 23 olan sayısı, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde korumaya alındığı 1977'den bu yana 1150'ye yükseldi.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine adını veren, nesli tükenme tehdidi altındaki Asya ceylanlarının 23 olan sayısı, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde korumaya alındığı 1977'den bu yana 1150'ye yükseldi.
Dünyada belli bölgelerde yaşayan, 'gazella subgutturosa' türü olan Asya ceylanlarının Türkiye 'de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor. Kentte türkülere konu olan, Ceylanpınar ilçesine adını veren Asya ceylanları, doğal ortamlarının bozulması ve neslinin tükenme tehdidi altında olması nedeniyle 1977'de Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Koruma görevi 1982 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'ne devredildi. Korumaya alındığı yıllarda 10 erkek ve 13 dişi olmak üzere toplam 23 olan ceylanların sayısının, bu yılki doğumların ardından 1150'yi bulması bekleniyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Birim Şefi Bora Sarıçam , ceylanları doğal özelliklerini kaybetmemeleri için insanlardan mümkün olduğunca uzakta tuttuklarını söyledi. Bora Sarıçam, vahşi hayvanların zarar vermemesi için etrafı kafes tel ile çevrilmiş doğal alanlarda yaşayan ceylanlara, zaman zaman yem desteği de sağlandığını belirtti. Sarıçam, ceylanların ilgili birimlerinden talep edilmesi durumunda yetiştiricilere ve hayvanseverlere belirli fiyat üzerinden satışının yapıldığını söyledi.
2019 doğum sezonunda yaklaşık 400 yavru beklendiğini dile getiren Bora Sarıçam, satış dönemi olan ağustos- kasım aylarında yetiştirici ve hayvanseverlere belirlenen fiyat üzerinden satış yapılacağını dile getirdi.

- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
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