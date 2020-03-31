Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nesli tükenme tehlikesi altında olan allı turnalar Ovacık'ı mesken tuttu

Bazı türkülerin ilham kaynağı olan nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki bir sulak arazide görüntülendi.

31.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:08
Nesli tükenme tehlikesi altında olan allı turnalar Ovacık'ı mesken tuttu
Bazı türkülerin ilham kaynağı olan nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Tunceli 'nin Ovacık ilçesindeki bir sulak arazide görüntülendi.

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal güzelliklerin yanı sıra yaban hayatı açısından da birçok hayvanı bünyesinde barındırıyor.

Bakir doğasıyla biyoçeşitliliği yüksek olan ilçe, gelincik, dağ keçisi, ördek, tilki, su samuru, domuz, vaşak, kurt, ayı ve farklı türlerdeki göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.
İlkbaharın gelişiyle doğanın canlanmaya başladığı ilçede, şu sıralar en çok Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan allı turnalara rastlanılıyor.

Genellikle kış aylarında güneye, ilkbahar ve yaz aylarında ise kuzeye göç eden allı turnalar, ilçede Çakmaklı köyü mevkisindeki sazlık ve sulak bölgeleri konaklama alanı olarak belirledi.

Tarım arazilerinde gruplar halinde gezen allı turnaların toprakta yiyecek araması görüntülendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Munzur, Ovacık, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Nesli tükenme tehlikesi altında olan allı turnalar Ovacık'ı mesken tuttu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Akşener, salgın nedeniyle CHP’li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi Haberler
Akşener, salgın nedeniyle CHP'li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi Haberler
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi
Hindistan’da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar Haberler
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar
Rusya’dan gelen sayı ’Gençler virüse yakalanmıyor’ tezini çürütecek cinsten Haberler
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Haberler
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Trabzon’da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi Haberler
Trabzon'da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü’nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Fotoğraf dün Türkiye’de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün Türkiye'de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:18: İzmir'de Yunan adalarına geçmeye çalışan 50 göçmen yakalandı - Haber 11:18: Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den vatandaşlara çağrı: "Siz evde, biz görevde" - Haber 11:18: Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı - Haber 11:18: Bitlis Belediyesi sıcak yemek servisiyle yaşlıların gönüllerine dokunuyor - Haber 11:18: Sosyal medyadan terör propagandasına 10 ay hapis cezası - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber 09:35: Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor - Haber 09:30: Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti - Haber