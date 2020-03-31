Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nesli tükenme tehlikesi altında olan allı turnalar Ovacık'ı mesken tuttu

Bazı türkülerin ilham kaynağı olan nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki bir sulak arazide görüntülendi.

31.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:56
Bazı türkülerin ilham kaynağı olan nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Tunceli 'nin Ovacık ilçesindeki bir sulak arazide görüntülendi.
Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal güzelliklerin yanı sıra yaban hayatı açısından da birçok hayvanı bünyesinde barındırıyor.
Bakir doğasıyla biyoçeşitliliği yüksek olan ilçe, gelincik, dağ keçisi, ördek, tilki, su samuru, domuz, vaşak, kurt, ayı ve farklı türlerdeki göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.
İlkbaharın gelişiyle doğanın canlanmaya başladığı ilçede, şu sıralar en çok Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan allı turnalara rastlanılıyor.
Genellikle kış aylarında güneye, ilkbahar ve yaz aylarında ise kuzeye göç eden allı turnalar, ilçede Çakmaklı köyü mevkisindeki sazlık ve sulak bölgeleri konaklama alanı olarak belirledi.
Tarım arazilerinde gruplar halinde gezen allı turnaların toprakta yiyecek araması görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan allı turnalar Ovacık’ı mesken tuttu

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Munzur, Ovacık, Güncel

Haberin Videosu :

Nesli tükenme tehlikesi altında olan allı turnalar Ovacık'ı mesken tuttu
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Nesli tükenme tehlikesi altında olan allı turnalar Ovacık'ı mesken tuttu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avustralya’da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:08: Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 13:07: Kalkınma Ajansları, Kovid-19 acil çözüm projelerini destekleyecek - Haber 13:07: İzmir'de meydanlar bomboş - Haber 13:07: Sarıkamış'ta jandarmadan korona virüs tedbirleri - Haber 13:07: Jandarma ekiplerinin yardımı Hatice Teyze'nin gözlerini yaşarttı - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber